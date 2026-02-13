Juventus | Tudor riparte da Londra

Igor Tudor lascia la Juventus e si trasferisce a Londra, dove diventa il nuovo allenatore del Tottenham. La decisione è stata presa dopo aver concluso un accordo che lo legherà al club inglese fino al 2028, con la possibilità di prolungare il contratto. Tudor ha firmato il contratto ieri pomeriggio in una cerimonia a Londra, circondato dai dirigenti del Tottenham.

Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. L’ex tecnico della Juventus ha firmato un contratto fino a giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. L’ufficialità è arrivata il 13 febbraio 2026, dopo l’esonero di Thomas Frank a seguito di una serie negativa (sconfitta interna col West Ham L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor riparte da Londra Criscitiello torna su Tudor: «Non era da Juventus, che errore ripartire da lui! Traghettatore o allenatore da metà classifica» In un'analisi recente, Criscitiello si sofferma sulla scelta di ripartire con Tudor come allenatore della Juventus, sottolineando che potrebbe trattarsi di un errore. Juventus, Tudor risolve il contratto: quanto risparmia la Juventus La Juventus ha ufficialmente risolto il contratto con Igor Tudor, che era in scadenza nel 2027. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Crisi JuventusTudor rischia l’esonero Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Spalletti ribalta la Juventus: nuovo modulo e un big fuori dalla formazione. Esonerato dalla Juventus, Tudor riparte da una big di Premier: manca solo la firmaIl cambio di rotta del Tottenham prende forma concreta. Dopo l’addio a Thomas Frank, il club londinese ha accelerato le manovre per individuare il nuovo allenatore e nelle ultime ore ha ... tuttonapoli.net Tudor, sgambetto a De Zerbi: l’ex Juventus riparte dal Tottenham e ritrova il pomo della discordia Kolo MuaniSfuma il ritorno in Premier di De Zerbi, beffato all'ultima curva da Tudor. Il croato ex Juventus finisce al Tottenham del suo pupillo Kolo Muani: i dettagli. sport.virgilio.it TUDOR può subito affrontare la JUVENTUS. L'ex allenatore bianconero ha accettato l'offerta del Tottenham e guiderà gli Spurs fino al termine della stagione. Tudor era stato esonerato dalla Juventus ad ottobre 2025 dopo la sconfitta contro la Lazio e qualche - facebook.com facebook