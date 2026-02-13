Juventus Ederson apre ai bianconeri? La situazione

Ederson, portiere del Manchester City, apre ai bianconeri e si dice interessato a trasferirsi in Italia, motivo per cui la Juventus sta valutando concretamente l’ipotesi di portarlo a Torino questa estate. La situazione si è sbloccata dopo che il brasiliano ha espresso pubblicamente la voglia di cambiare aria, aggiungendo di essere incuriosito dalla possibilità di giocare in Serie A. La Juventus, nel frattempo, ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, sperando di trovare un accordo che possa accontentare tutte le parti. Tra i dettagli che distinguono questa trattativa ci sono le richieste salariali di Ederson