Thuram si infortuna durante l’allenamento alla Continassa, causando un edema osseo e un possibile forfait in vista della partita. La Juventus rischia di perdere il suo attaccante chiave proprio nel momento più delicato della stagione, mentre Spalletti valuta di schierare Koopmeiners a San Siro per sostituirlo.

Un colpo subito durante l’ultima sessione di allenamento alla Continassa ha scosso le certezze di Luciano Spalletti alla vigilia del summit più atteso della stagione. Khephren Thuram, l’architetto del centrocampo bianconero che avrebbe dovuto sfidare il fratello Marcus nel cuore di San Siro, è vittima di un edema osseo – una forte contusione – che ne mette seriamente a rischio l’impiego nel Derby d’Italia. Nonostante le rassicurazioni di facciata del capitano Locatelli in conferenza, le rilevazioni mediche suggeriscono un’impasse fisica difficilmente risolvibile in tempi brevi, lasciando al tecnico di Certaldo l’onere di ridisegnare la diga mediana proprio nel momento più delicato del campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, allarme Thuram: edema osseo e forfait probabile. Spalletti lancia Koopmeiners a San Siro?

