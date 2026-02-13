Jutta sorprende tutti gli atleti | ecco cosa ha mangiato in Italia prima dell’oro

Da screenworld.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jutta Leerdam ha sorpreso tutti gli atleti italiani durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, svelando cosa ha mangiato nel suo soggiorno in Italia prima di conquistare l’oro nella gara di short track. La campionessa olandese, nata nel 1998 a ’s-Gravenzande, ha condiviso sui social una foto del piatto di pasta fresca e formaggi locali che ha scelto di gustare, un dettaglio che ha fatto discutere tra gli appassionati di sport e cucina.

Classe 1998, nata a ’s-Gravenzande nei Paesi Bassi, 181 cm per 71 kg, Jutta Leerdam è considerata una delle velociste più forti al mondo. Dopo l’argento olimpico del 2022 e diversi titoli mondiali ISU, a Milano-Cortina ha completato il percorso con una vittoria netta e dominante. Regina del ghiaccio, ma anche dei social – 5,7 milioni di follower su Instagram – è un’atleta che vive in equilibrio tra performance e visibilità globale, complice anche la relazione con lo youtuber e pugile Jake Paul. Il suo successo non nasce per caso. L’alimentazione è calibrata sulla performance: carboidrati complessi per l’energia, proteine magre per la riparazione muscolare, grassi “ buoni ” per sostenere forza e ormoni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

jutta sorprende tutti gli atleti ecco cosa ha mangiato in italia prima dell8217oro

© Screenworld.it - Jutta sorprende tutti gli atleti: ecco cosa ha mangiato in Italia prima dell’oro

Grindr protegge gli atleti gay alle Olimpiadi: ecco cosa è successo e perché ha sconvolto tutti

Mentre Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali, dietro le quinte si svolge una vicenda che ha fatto discutere molto.

Donnarumma pronto a tornare in Italia? La rivelazione a sorpresa sorprende tutti! Ecco cosa può succedere

Donnarumma potrebbe presto tornare in Italia, una possibilità che sta suscitando interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Olimpiadi, sorpresa a Casa Olanda: arriva Jutta Leerdam. Salti e balli sul palco per i tifosi; Jutta sorprende tutti gli atleti: ecco cosa ha mangiato in Italia prima dell’oro.

Jutta Leerdam e quella scelta contro tutto e tutti che gli è valsa l'oro: Sei folle. E invece...La neo campionessa olimpica olandese e la decisione presa due anni fa, il duro lavoro e la determinazione nel lasciare la sua squadra per lavorare da sola ... corrieredellosport.it