Jutta Leerdam ha sorpreso tutti gli atleti italiani durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, svelando cosa ha mangiato nel suo soggiorno in Italia prima di conquistare l’oro nella gara di short track. La campionessa olandese, nata nel 1998 a ’s-Gravenzande, ha condiviso sui social una foto del piatto di pasta fresca e formaggi locali che ha scelto di gustare, un dettaglio che ha fatto discutere tra gli appassionati di sport e cucina.

Classe 1998, nata a ’s-Gravenzande nei Paesi Bassi, 181 cm per 71 kg, Jutta Leerdam è considerata una delle velociste più forti al mondo. Dopo l’argento olimpico del 2022 e diversi titoli mondiali ISU, a Milano-Cortina ha completato il percorso con una vittoria netta e dominante. Regina del ghiaccio, ma anche dei social – 5,7 milioni di follower su Instagram – è un’atleta che vive in equilibrio tra performance e visibilità globale, complice anche la relazione con lo youtuber e pugile Jake Paul. Il suo successo non nasce per caso. L’alimentazione è calibrata sulla performance: carboidrati complessi per l’energia, proteine magre per la riparazione muscolare, grassi “ buoni ” per sostenere forza e ormoni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jutta sorprende tutti gli atleti: ecco cosa ha mangiato in Italia prima dell’oro

Mentre Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali, dietro le quinte si svolge una vicenda che ha fatto discutere molto.

Donnarumma potrebbe presto tornare in Italia, una possibilità che sta suscitando interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Olimpiadi, sorpresa a Casa Olanda: arriva Jutta Leerdam. Salti e balli sul palco per i tifosi; Jutta sorprende tutti gli atleti: ecco cosa ha mangiato in Italia prima dell’oro.

Jutta Leerdam e quella scelta contro tutto e tutti che gli è valsa l'oro: Sei folle. E invece...La neo campionessa olimpica olandese e la decisione presa due anni fa, il duro lavoro e la determinazione nel lasciare la sua squadra per lavorare da sola ... corrieredellosport.it

Jutta Leerdam è la fidanzata e promessa sposa di Jake Paul, che sta gareggiando ai Giochi olimpici invernali nella disciplina del pattinaggio su ghiaccio. L’olandese ha conquistato l’oro nei 1.000 metri di velocità, suscitando la sua emozione ma anche quella - facebook.com facebook

Olimpiadi, sorpresa a Casa Olanda: arriva la star Jutta Leerdam. Salti e balli sul palco per i tifosi x.com