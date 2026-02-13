John Cena a 48 anni fatica a scendere dalla macchina e a camminare | che gli succede nella vita vera
John Cena, a 48 anni, ha mostrato di avere problemi nel scendere dalla macchina e nel camminare senza fatica, durante una passeggiata a Los Angeles. La scena, ripresa da alcuni passanti, ha lasciato i fan preoccupati, soprattutto perché il wrestler appariva molto più rigido e stanco del solito. Cena, noto per la sua energia e il fisico atletico, sembra ora affrontare un calo evidente che potrebbe essere legato a problemi di salute o a una condizione fisica, come ha notato anche qualche esperto intervenuto sulla vicenda.
Molti tifosi sono preoccupati nel vedere le difficoltà attuali di John Cena: a 48 anni il leggendario wrestler ha postura curva e movimenti lenti e rigidi.🔗 Leggi su Fanpage.it
