Jeffrey Epstein, noto finanziere statunitense, è stato descritto dal deputato Alessandro Di Battista come un “pedofilo al soldo del Mossad”, sostenendo che l’ex agente segreto israeliano avrebbe utilizzato Epstein per raccogliere materiale compromettente sui potenti mondiali. Di Battista ha affermato che Epstein, morto in circostanze misteriose nel 2019, avrebbe lavorato come spia per il servizio segreto israeliano, una teoria che si distingue per la sua natura provocatoria e senza prove concrete finora.

Jeffrey Epstein era un agente del Mossad, il servizio segreto israeliano, e agiva per raccogliere materiale compromettente con cui ricattare i potenti della Terra. Di più: «Adesso c’è la conferma ufficiale»: ne è convinta Rula Jebreal, la pasionaria della causa palestinese che ha snocciolato la verità dei fatti come ospite di Alessandro Di Battista, altro pasdaran delle cause umane. I due hanno svelato la verità dei fatti sul delicato caso che tiene banco nella cronaca di queste settimane – anche se, a detta loro, i grandi media lo stanno oscurando – in una lunga diretta sul canale YouTube del custode del grillismo più ortodosso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Una teoria del complotto collega “Eyes Wide Shut” a Jeffrey Epstein, alimentata da misteri e coincidenze.

Jeffrey Epstein era un uomo che ha suscitato molte domande e poche risposte certe.

