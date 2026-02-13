Jahi Tucker rinuncia al match contro Yoenli Hernández

Jahi Tucker ha rinunciato al match contro Yoenli Hernández a causa di un infortunio alla mano destra, che non gli permette di allenarsi adeguatamente e mette a rischio la sua salute. La decisione è stata comunicata ufficialmente ieri pomeriggio tramite il suo manager, che ha spiegato come Tucker preferisca prendersi qualche settimana di riposo per recuperare completamente. La notizia ha sorpreso gli appassionati, dato che il giovane pugile aveva mostrato grande entusiasmo per l’incontro e si erano già fatte molte scommesse sulla sua performance. Questa rinuncia potrebbe aprire nuove possibilità nel calendario delle prossime settimane, ma per ora Tucker resta lontano dal ring.

Nel panorama delle categorie di peso medio, le dinamiche tra promesse e opportunità ridefiniscono costantemente i percorsi dei protagonisti. Jahi Tucker ha preso una decisione che cambia le prospettive della sua giovane carriera: ha ritirato la trattativa per affrontare Yoenli Hernandez, prossimo obiettivo realistico e contendente numero uno della WBA. In parallelo, Hernandez sarebbe ora in trattativa per sfidare Terrell Gausha in quello che potrebbe essere l’undercard di una difesa titolata di Sebastian Fundora contro Keith Thurman. Tucker, dall’altra parte, guarda a una sfida di 10 round contro Sona Akale, programmata per il 28 febbraio al Paramount Theatre di Huntington (New York). 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Jahi Tucker rinuncia al match contro Yoenli Hernández Hernandez e Tucker si sfidano per un posto nella card di Fundora contro Thurman Hernandez e Tucker si preparano a sfidarsi per un posto nella stessa serata di boxe, quella che vede protagonista Fundora contro Thurman. “Non sei quello del Milan. Sei pigro e avaro”, i tifosi dell’Al-Hilal contro Theo Hernandez L’arrivo di Theo Hernandez all’Al-Hilal ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi.