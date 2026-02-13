jacopo sol torna con lei il suo nuovo singolo fuori oggi

Jacopo Sol torna con Lei, il nuovo singolo in cui cattura l’essenza di un sentimento che non conosce tregua. La canzone, pubblicata oggi, nasce dall’esperienza personale dell’artista, che ha scritto il brano dopo aver vissuto una separazione difficile e aver deciso di trasformare il dolore in musica.

Jacopo Sol torna con Lei (Island Records), il nuovo singolo fuori oggi ovunque. La traduzione musicale di un sentimento che non riesce a stare fermo. Un'emozione che accelera, che toglie il respiro e non lascia spazio alla quiete. Jacopo Sol cattura l'essenza di un sentimento che non conosce tregua: una passione improvvisa e totale, così intensa da occupare ogni spazio. Il brano è un viaggio in bilico tra dolcezza e urgenza, tra fragilità e forza, che traduce in musica ciò che spesso le parole faticano a esprimere.

