Jacob Elordi | angelo e diavolo del cinema contemporaneo

Jacob Elordi ha conquistato il cinema e le serie tv grazie alla sua presenza imponente e ai lineamenti gentili. La sua altezza elevata e il volto affascinante gli hanno aperto le porte a ruoli di grande rilievo, diventando una delle star emergenti più seguite tra i giovani. Recentemente, l’attore ha partecipato a una nuova produzione hollywoodiana, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

Jacob Elordi è uno degli attori più promettenti della generazione nata tra gli Anni ’90 e ‘2000. La sua notevole altezza e i lineamenti gentili, gli hanno fatto conquistare i ruoli più ambiti del mondo del cinema e delle serie tv. Elordi però è tanto altro, soprattutto alla luce della sua carriera, da sempre votata alla recitazione, e sempre mossa da un fascino, genuinamente cinefilo, verso gli attori cult di Hollywood. Oggi Jacob Elordi è candidato agli Oscar 2026 come Miglior attore non protagonista per Frankenstein e ci arriva dopo una lenta scalata alla vetta, dal mondo narciso di Saltburn ed Euphoria fino ad interpretare personaggi letterari di profonda complessità, come il mostro di Frankenstein e Heatcliff. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando il film “Cime tempestose” esce nelle sale, si parla di un’uscita attesa.

Argomenti discussi: Margot Robbie e Jacob Elordi sulle cime tempestose, la gioia spezzata di Valeria Golino, Jude Law è il mago del Cremlino e tanto altro / La Cinebussola; Le migliori performance di Jacob Elordi al cinema; Margot Robbie e Jacob Elordi, passione impossibile in Cime tempestose; Roma celebra Cime Tempestose con un’esperienza sensoriale firmata Mai Tai.

