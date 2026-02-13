ittaxi e uber rinnovata alleanza strategica

ItTaxi e Uber hanno confermato oggi il rinnovo della loro alleanza strategica, siglata con un accordo quinquennale che punta a migliorare la mobilità urbana e a rispondere alla crescente domanda di corse domestiche.

Il nuovo orizzonte temporale rafforza un’alleanza che negli ultimi anni ha prodotto risultati tangibili sia sul fronte della domanda sia su quello dell’efficienza operativa. Dal 2022 attraverso l’app Uber sono state registrate oltre 20 milioni di richieste di taxi in Italia. La partnership consolida inoltre un elemento chiave per gli operatori: la stabilità economica. Le commissioni applicate alle corse sono rimaste invariate nel tempo, fattore che ha favorito l’adesione di oltre 6.000 vetture distribuite in circa 50 comuni italiani. In un comparto tradizionalmente esposto a oscillazioni normative e conflitti regolatori, condizioni contrattuali prevedibili riducono il rischio percepito e incentivano investimenti e pianificazione di lungo periodo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

