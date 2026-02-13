Italiana squalificata per doping, la notizia è appena arrivata. La federazione internazionale ha sospeso Laura Bianchi, 28 anni, per aver violato le regole anti-doping durante la scorsa stagione, motivo che le impedirà di partecipare ai prossimi eventi ufficiali. Questa decisione si basa sui risultati positivi riscontrati in un controllo fuori competizione, effettuato a settembre, e rappresenta un duro colpo per la squadra italiana di sci alpino.

Arriva un aggiornamento rilevante per il biathlon italiano: la biatleta Rebecca Passler, 25 anni, potrà prendere parte alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha infatti accolto il ricorso presentato dall’atleta contro la sospensione provvisoria disposta dopo una positività al Letrozolo, emersa in un controllo effettuato il 26 gennaio. Secondo quanto comunicato, la Corte ha riconosciuto il fumus boni iuris, ritenendo sussistente, in questa fase, l’apparente fondatezza dell’ipotesi di assunzione involontaria o contaminazione inconsapevole della sostanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

