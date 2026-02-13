Italia anche Vergara può sperare nella convocazione? Spunta il retroscena

Antonio Vergara potrebbe ricevere una chiamata in nazionale, dopo che Antonio Conte lo ha schierato titolare contro il Sassuolo, sorprendendo molti. Da quella partita, il giovane talento napoletano non ha più lasciato il campo, diventando un elemento chiave per il club e attirando l’attenzione anche dei selezionatori. Un dettaglio che fa pensare a una possibile convocazione è la crescita dimostrata in poche settimane, segno di una sorpresa che potrebbe regalare una chance anche in azzurro.

Da quando Antonio Conte, nell’emergenza, lo ha schierato titolare nella sfida con il Sassuolo, Antonio Vergara non solo non ha più perso il posto negli undici, ma è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il Napoli, che vede nel suo gioiello quell’entusiasmo per andare avanti anche in un momento difficile come questo. Questo impatto devastante non è sfuggito al ct Gattuso, che stasera è pronto ad in contrarlo a cena per parlare della nazionale. Vergara-nazionale: il punto. Stasera Gattuso sarà a Napoli per incontrare una delegazione di calciatori azzurri in vista dei play-off di marzo, e oltre ai soliti Di Lorenzo, Buongiorno, Spinazzola e Politano, ci sarà anche Antonio Vergara, il quale potrebbe rientrare nel rooster di giocatori offensivi in grado di dare quella freschezza ed imprevedibilità che troppe volte è mancata alla nostra nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Gattuso sta valutando se convocare Antonio Vergara in Nazionale.

