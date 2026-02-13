Italia-Africa Meloni | Cooperazione da pari a pari no ad approccio paternalistico

Giorgia Meloni ha partecipato al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba e ha sottolineato che questa è la prima volta nella storia che l’incontro si tiene nel continente africano. La premier ha spiegato che il confronto deve basarsi su un rapporto di parità, rifiutando ogni atteggiamento paternalistico. Durante il discorso, Meloni ha anche evidenziato come questa occasione rappresenti una svolta importante nelle relazioni tra Italia e Paesi africani, con un’attenzione particolare alle opportunità di cooperazione economica e sociale.

(Adnkronos) – "È la prima volta nella storia che questo vertice si svolge nel continente africano". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto ad Addis Abeba i lavori del vertice Italia-Africa, sottolineando la centralità strategica del rapporto con i Paesi africani. Una scelta definita "non casuale", ma simbolo della rilevanza che.