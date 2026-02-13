Italia 1, con la programmazione dedicata a dittatori e golpe, continua a dominare gli ascolti notturni e questa settimana la rubrica di Klaus Davi,

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Morte al tiranno ) La tv notturna continua a mietere ottimi ascolti e Italia 1 si conferma uno dei canali più seguiti prima dell’alba. Dalle 5 alle 5:50 di martedì la rete giovane di Mediaset proponeva Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori, format dedicato a persone o gruppi di uomini che hanno provato a cambiare il corso della storia architettando trappole ai danni di grandi capi di Stato del passato. Si parlava di Fidel Castro e dei numerosi tentativi di “farlo fuori” da parte di oppositori del suo regime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia 1, dittatori e golpe infiammano lo share

Il tentativo di colpo di Stato in Benin, avvenuto il 7 dicembre, si è concluso con un intervento militare che ha messo fine alle operazioni prima ancora di essere ufficialmente annunciato.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Presentazione del libro: Il traditore. La vera storia dei due dittatori e di un patto costruito sull'inganno di Angelo Polimei Bottai; Gli italiani non vogliono un dittatore. Un morso alla mano del sacrestano; Italia 1, dittatori e golpe infiammano lo share; Morte al tiranno! - Congiure e attentati contro i dittatori su Italia 1 - Guida TV.

Gli italiani dell'età selvaggia: addio Occidente, avanti dittatoriPer i boomers cresciuti negli anni Ottanta all'ombra del mito americano, la democrazia è una garanzia data per scontata. Ci siamo nati. Per i più anziani, che hanno contribuito a costruirla, è una ... ilgiornale.it

“Meloni sta disonorando l’Italia, nel Board di Trump boia e dittatori”: parla il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Bonelli - facebook.com facebook