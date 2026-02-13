Istanbul tra memoria e cambiamento | l’attrice Serra Y?lmaz a Palermo con il suo libro

Serra Yilmaz, attrice turca nota per il suo ruolo in numerosi film e serie tv, arriva a Palermo con il suo libro “Cara Istanbul” per raccontare i cambiamenti della città nel tempo, un evento che si inserisce nel ciclo di incontri dedicati alla memoria urbana e alle trasformazioni sociali.

Serra Y?lmaz porta Istanbul a Palermo: un viaggio letterario tra memoria e trasformazioni urbane. L’attrice turca Serra Y?lmaz presenterà il suo libro “Cara Istanbul” il 25 febbraio 2026 al Centro Diaconale La Noce – Istituto Valdese di Palermo. L’evento, promosso dal gruppo cultura della Scuola valdese, offrirà uno sguardo intimo e ironico sulla città natale dell’autrice, esplorando temi come la memoria, l’identità e le trasformazioni che Istanbul ha subito nel tempo. Un volto noto e una città in cambiamento. Palermo accoglie una figura familiare al pubblico italiano, grazie alle numerose collaborazioni di Y?lmaz con il regista Ferzan Özpetek.🔗 Leggi su Ameve.eu

Serena Yilmaz, attrice e scrittrice turca, presenta il suo libro “Cara Istanbul” martedì 25 febbraio al Centro Diaconale La Noce - Istituto Valdese di Palermo, un evento inserito nel ciclo di incontri culturali organizzati dal gruppo cultura della Scuola valdese.

Serra Yilmaz torna a parlare di Istanbul, questa volta attraverso il suo nuovo libro.

