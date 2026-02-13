Il Comitato olimpico palestinese denuncia che Israele ha ucciso oltre 1100 atleti negli ultimi tre anni, portando alla distruzione di numerosi impianti sportivi. La causa di questa mattanza è la politica militare israeliana che mira a colpire e indebolire il settore sportivo in Palestina. Un esempio concreto è il crollo di un campo di calcio a Gaza, colpito durante un raid aereo.

Un’eliminazione sistematica e studiata di vite (di giovani atleti) e di infrastrutture (sportive), perpetrata dallo stato di Israele in Palestina. E’ quanto racconta il report del Comitato Olimpico Palestinese (Cop) presentato ieri alla Camera, alla presenza del responsabile Sport del Pd, Mauro Berruto. Oltre 1100 sportivi palestinesi uccisi. Secondo il rapporto sono stati 1.100 gli sportivi uccisi in Palestina da ottobre 2023 ad oggi. Molti di questi erano giovani atleti tra i 6 e i 20 anni. Distrutte circa 150 infrastrutture tra Gaza e Cisgiordania: stadi, campi da calcio, palestre e sedi di club. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Israele ha fatto strage anche nello sport: in tre anni uccisi oltre 1100 atleti. L’appello al Cio del Comitato olimpico palestinese

Lo sport palestinese denuncia che, dall’inizio di ottobre 2023, 684 atleti sono stati uccisi e numerosi impianti sportivi sono stati distrutti a Gaza, a causa delle operazioni militari israeliane.

Il nome è quello di un atleta palestinese, ucciso nel mese di ottobre 2023, e la causa è la violenza crescente nel territorio.

