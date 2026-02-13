Ishmael Armarh, artista ghanese, espone la sua mostra personale

Cosa: All the world’s a stage, mostra personale dell’artista ghanese Ishmael Armarh. Dove e Quando: Black Liquid Art Gallery, Via Piemonte 69, dal 21 febbraio all’11 aprile 2026. Perché: Una riflessione pittorica sull’identità e la teatralità dell’esistenza nell’ambito del Black History Month. La capitale si prepara ad accogliere una voce vibrante della scena contemporanea internazionale. Il celebre verso di William Shakespeare, tratto dalla commedia As You Like It, presta il titolo alla nuova esposizione personale di Ishmael Armarh. Il progetto espositivo, che inaugurerà il prossimo 21 febbraio presso gli spazi della Black Liquid Art Gallery, si inserisce in un contesto culturale di ampio respiro come il Black History Month. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ishmael Armarh: il teatro della vita a Roma

Approfondimenti su ishmael armarh