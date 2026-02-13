Iscrizioni alle prime classi anno scolastico 2026-2027 | prorogato il termine di presentazione delle domande

Ci sarà una settimana ulteriore di tempo per le iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2026-2027. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con apposita circolare del 12 febbraio, ha prorogato il termine di presentazione delle domande di iscrizione fino alle ore 20:00 del giorno 21 febbraio 2026, rispetto al termine inizialmente fissato al 14 febbraio. La proroga è stata disposta per agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo, anche in considerazione degli eventi atmosferici avversi che hanno costretto alla sospensione dell'attività didattica e amministrativa le scuole di alcuni territori del Paese.