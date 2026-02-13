Iscrizione a scuola proroga per le domande fino al 21 febbraio anche a Bologna

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di prolungare i termini per le iscrizioni scolastiche, consentendo agli studenti di presentare le domande fino al 21 febbraio. La decisione arriva dopo molte segnalazioni di ritardi e difficoltà da parte di famiglie e scuole, che ora avranno più tempo per completare le procedure. A Bologna, centinaia di famiglie accolgono con sollievo questa novità, sperando di riuscire a iscrivere i propri figli senza fretta eccessiva.

Bologna, 13 febbraio 2026 – Prorogate le iscrizioni, dalla materna alle superiori. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha spostato il termine ultimo per l' invio delle domande al 21 febbraio. In un primo momento, la scadenza era invece fissata al 14 febbraio. Di conseguenza, anche il Comune di Bologna ha concesso la proroga per le materne. In città infatti è il Comune che raccoglie le domande, attraverso il proprio sito, per le materne comunali e statali. Dove e come inviare le domande. Tornando allo Stato, le domande per il primo anno di elementari, medie e superiori vanno inviate attraverso la piattaforma Unica.