Irrigazione | sospesi i contributi dei conguagli 2022 Regione Puglia

La Regione Puglia ha deciso di sospendere i contributi dei conguagli 2022 sull’irrigazione, dopo che il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia ha approvato il provvedimento. La decisione arriva in risposta alle richieste degli agricoltori, colpiti dai aumenti dei costi degli approvvigionamenti idrici. In questo modo, le risorse messe a disposizione ammontano a un milione di euro, per alleggerire le spese delle aziende agricole della zona.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Una boccata d’ossigeno per gli agricoltori, dopo il via libera del provvedimento adottato dal Consorzio di bonifica Terre d’Apulia su mandato della Regione Puglia che ha impegnato risorse pari a 1.211.300 di euro destinati alla sospensione dei contributi consortili relativi ai conguagli irrigui del 2022 emessi dall’ex Consorzio di bonifica Terre d’Apulia. Le risorse sono state stanziate con la legge regionale 29 settembre 2025, n. 15, per un ammontare complessivo di 1.300.000 euro in favore delle aziende che hanno utilizzato i servizi irrigui nel 2022 del Consorzi di bonifica Terre d’Apulia, della Capitanata e del Gargano, per compensare i maggiori costi legati all’eccezionale aumento dell’energia registrato in quell’anno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

