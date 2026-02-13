Iraq says about 3,000 Islamic State prisoners transferred from Syria

Il ministro degli Esteri iracheno ha confermato che circa 3.000 jihadisti dello Stato Islamico sono stati trasferiti finora dalle carceri siriane all’Iraq, e il trasferimento prosegue con la collaborazione internazionale. Questa operazione, spiegano fonti ufficiali, mira a consolidare il controllo sul territorio e a prevenire fughe o rivolte all’interno delle strutture di detenzione. Uno degli aspetti più criticati riguarda le condizioni dei detenuti, molti dei quali sono stati catturati durante le operazioni militari in Siria.

He said that, while Baghdad took the United States’ signals seriously, the nomination of former prime minister Nouri al-Maliki to take up the role again was an internal issue. MONACA, 13 febbraio (Reuters) - Circa 3.000 detenuti dello Stato Islamico sono stati finora trasferiti dalle prigioni siriane all’Iraq e il processo sta continuando, ha detto venerdì il ministro degli esteri iracheno, aggiungendo che Baghdad sta discutendo con alcuni paesi per rimpatriarli presto. Ha detto che, mentre Baghdad prendeva sul serio i segnali degli Stati Uniti, la nomina dell’ex primo ministro Nouri al-Maliki a ricoprire nuovamente il ruolo era una questione interna. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Iraq says about 3,000 Islamic State prisoners transferred from Syria Approfondimenti su islamic state Turkey says Syria ceasefire should hold during Islamic State prisoner transfers to Iraq La Turchia ha sottolineato l'importanza di mantenere il cessate il fuoco in Siria durante il trasferimento dei detenuti dello Stato Islamico verso l'Iraq. US to complete transfer of Islamic State detainees from Syria to Iraq in coming days, official says Le autorità statunitensi prevedono di completare nei prossimi giorni il trasferimento di circa 7. Syrian government takes control of camp housing thousands linked to the Islamic State group Ultime notizie su islamic state Argomenti discussi: Iraq’s Maliki says he would welcome decision to replace him as PM candidate. #BREAKING: The Kurdish-led SDF reports that Damascus-linked armed factions have cut the water supply to Al-Aqtan prison on the outskirts of Raqqa. The facility, which houses Islamic State (ISIS) militants, remains under Kurdish control. x.com - . Under a 2024 agreement, #UnitedStates and #Iraq decided to gradually end the US-led coalition mission against the Islamic State group by Septe - facebook.com facebook