Iran tre dissidenti liberi su cauzione

Le autorità iraniane hanno deciso di rilasciare su cauzione due leader riformisti, arrestati durante le manifestazioni di gennaio, per evitare ulteriori tensioni nel paese. Uno di loro, noto per aver criticato pubblicamente il governo, ha lasciato il carcere accompagnato da un supporter mentre si dirigeva verso casa.

Approfondimenti su iran dissidenti

Erfan Soltani, il volto delle proteste nelle settimane scorse in Iran, è stato rilasciato su cauzione.

E’ stato rilasciato su cauzione Erfan Soltani, il giovane manifestante di 26 anni arrestato alcuni giorni fa a Fardis, vicino Teheran.

Ultime notizie su iran dissidenti

Iran, la dissidente Raouf: La caduta del regime verrà dalle donneDopo le 2200 esecuzioni del 2025, oggi assistiamo a un massacro su scala ancora più ampia. I tremila morti annunciati il 12 gennaio non sono un segnale di forza, ma di impotenza per il regime e per ... adnkronos.com

Iran: Amnesty International, impiccati in segreto due dissidenti politiciNei primi sette mesi del 2025, non ancora terminati, in Iran sono state eseguite quasi 700 condanne a morte. Tra le ultime, Amnesty International segnala, in un comunicato diffuso oggi, quelle di ... agensir.it

L'operazione è stata fatta nel tentativo di mantenere i dissidenti iraniani online dopo la repressione dell'accesso a internet da parte del regime di Teheran bit.ly/4ax6Bvi Per altre notizie bit.ly/3ZydJCo #IranProtests2026 x.com

Dopo la risposta dell’Iran all’Ue, cresce la preoccupazione in Germania per possibili attività di spionaggio contro la Bundeswehr, dissidenti e istituzioni ebraiche. Il controspionaggio intensifica le misure preventive https://l.euronews.com/iFPB - facebook.com facebook