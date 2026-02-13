Iran Nyt | La portaerei Uss Ford salperà dal Venezuela diretta verso il Medio Oriente

L’Iran ha confermato che la portaerei americana USS Gerald R. Ford, la più grande al mondo, sta per salpare dalle acque venezuelane e dirigersi verso il Medio Oriente, secondo quanto riporta il New York Times, su ordine diretto dell’ex presidente Donald Trump.

La portaerei americana USS Gerald R. Ford (la più grande al mondo) sarebbe pronta a salpare dalle acque venezuelane, per dirigersi in Medio Oriente su ordine di Donald Trump. Un passo in avanti nell’escalation militare tra Usa e Iran, malgrado il presidente Usa continui a ripetere di seguire la via del negoziato. La portaerei e le sue navi di scorta non rientreranno negli Stati Uniti prima di maggio o giugno, stando al New York Times. Secondo il quotidiano, il gruppo d’attacco della Ford (da cui il 3 gennaio scorso erano partiti i caccia impegnati nell’operazione per la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro) si unirà alla portaerei Lincoln che già si trova nel Golfo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, Nyt: “La portaerei Uss Ford salperà dal Venezuela diretta verso il Medio Oriente” Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio Oriente L’ex presidente Donald Trump ha ordinato l’invio della portaerei USS Ford nel Medio Oriente, rendendola la seconda nave da guerra a essere schierata nella regione in poche settimane. Trump invia la più grande portaerei del mondo in Medio Oriente. La Uss Gerald Ford, nuova minaccia per l’Iran Roma, 13 febbraio 2026 – Donald Trump ha deciso di inviare la portaerei Uss Gerald Ford, la più grande del mondo, nel Medio Oriente, sostando nel Mar Rosso. Contenuti correlati Argomenti discussi: Iran, le ultime notizie in diretta | Nyt: Gli Usa inviano una seconda portaerei verso il Medio Oriente. Trump: Spero in un accordo entro marzo, altrimenti per gli iraniani sarà drammatico; Portaerei Usa Gerald Ford verso il Medio Oriente. Nyt: Trump valuta un'azione militare contro l'Iran; Iran, ultime news oggi: Usa abbattono drone, troppo vicino a portaerei; Arriva l’ordine: la portaerei Usa Gerald Ford verso il Medio Oriente. Portaerei Usa Gerald Ford verso il Medio Oriente. Nyt: Trump valuta un'azione militare contro l'IranLa più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump ... ilmattino.it Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio OrienteIl gruppo d'attacco della Ford (da cui il 3 gennaio scorso erano partiti i caccia impegnati nell'operazione per la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro) si unirà alla portaerei Lincoln che ... adnkronos.com La portaerei USS Gerald R. Ford si unisce alla flotta americana nel Golfo mentre Washington aumenta la pressione su Teheran: tra negoziati sul nucleare e minacce incrociate, cresce il rischio di un’escalation capace di incendiare il Medio Oriente e scuotere i - facebook.com facebook