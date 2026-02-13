Ippodromo Capannelle la verità di Marsicana | Ecco perché non abbiamo firmato

Corrispondenza fitta tra il Campidoglio e Marsicana srl, la società abruzzese che a gennaio si è aggiudicata la concessione annuale per l' ippodromo delle Capannelle ma che alla fine non ha firmato il contratto, gettando nel caos gli uffici comunali e l'intero movimento dell'ippica romana. Un passo indietro che Marsicana, dopo settimane di silenzio, ieri ha motivato con la «mancata consegna dei documenti essenziali da parte di Roma Capitale». Ora però su Palazzo Senatorio pende la spada di Damocle del ministero dell'Agricoltura, che a giorni pubblicherà il calendario delle corse e che, senza un gestore adeguato, potrebbe stralciare Capannelle sancendo lo stop per tutto il 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’ippodromo delle Capannelle a Roma è stato affidato alla società Marsicana, che gestirà l’impianto fino al 2026.

Roma Capitale rischia di perdere l’ippodromo Capannelle.

