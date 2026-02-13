Farah ha deciso di sposare Behnam dopo un salvataggio all’ultimo minuto, quando lui si è buttato nel fiume per salvarla dalla fuga di un’auto impazzita. La scena si è svolta ieri sera, quando l’auto ha perso il controllo in centro città e Farah è rimasta in bilico sul marciapiede. Behnam, senza pensarci due volte, si è tuffato nel fiume per tirarla fuori, rischiando di essere trascinato via dalla corrente. È questa azione spontanea a aver fatto decidere Farah di andare avanti con le nozze, lasciando da parte i dubbi che l’avevano assalita

Farah sposa Behnam? I colpi di scena continuano a caratterizzare la trama di Io sono Farah. La serie TV turca sta appassionando il pubblico di Canale 5, curioso di scoprire come si evolvono le cose nella vita della protagonista. A segnare una nuova svolta è stato l’arrivo di Mahmud Azadi, un uomo molto potente, ovvero lo zio di Behnam. L’uomo, più volte, fa presente ai suoi familiari che è lui il capo della famiglia, in quanto il più anziano. Per questo, crede che sia un suo dovere riprendere i suoi cari di fronte a quelli che per lui sono degli errori. Uno di questi riguarda la posizione di Behnam e Farah, appunto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah: Behnam e Farah si sposano? Salvataggio all’ultimo minuto

