Farah si trova al centro di un nuovo guaio questa sera, 13 febbraio 2026, quando Benham la ricatta e sequestra Tahir per impedire che lui rubi un video compromettente. Nel frattempo, in Turchia, l’arrivo di Mahmud, lo zio di Benham, mette pressione affinché il nipote si sposi con Farah il giorno dopo, ma Mehmet si oppone fermamente. Questa vicenda si svolge in un clima di tensione crescente, che si svela nella puntata di oggi di Io sono Farah su Canale5.

In Turchia arriva Mahmud, lo zio di Behnam, che preme affinché il nipote celebri il matrimonio con Farah il giorno successivo, ma Mehmet si oppone Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, va in onda una nuova puntata di Io sono Farah su Canale5 e le anticipazioni rivelano molti colpi di scena. La p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Io sono Farah, anticipazioni stasera 13 febbraio 2026: Benham ricatta la donna e sequestra Tahir prima che lui riesca a rubare il video compromettente

Approfondimenti su farah sono

Questa sera, la soap “Io sono Farah” torna con nuovi colpi di scena.

Ultime notizie su farah sono

Argomenti discussi: Io sono Farah 2, anticipazioni 20 febbraio prima serata: Tahir riesce a fuggire; Io sono Farah, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026; Tahir diventa socio di Behnam: succede nella puntata di stasera di Io sono Farah; Io Sono Farah, anticipazioni 3 febbraio 2026: Farah è convinta che Behnam abbia ucciso Tahir. Trame di oggi pomeriggio e di stasera.

Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 16 al 20 febbraioIo sono Farah, anticipazioni della settimana dal 16 al 20 febbraio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it

Anticipazioni Io sono Farah, puntata del 13 febbraio 2026: Farah è costretta a sposarsi con BehnamOggi, venerdì 13 febbraio 2026, Io sono Farah sarà trasmessa non solo di pomeriggio, ma anche in prima serata. Scopriamo le ... alfemminile.com

«Non posso sposare una donna che forse non è più pura, dopo ciò che è successo con Tahir. » Queste parole rovinano i piani delle nozze tra Behnam e Farah e danno il via a una settimana complicatissima per i protagonisti di "Io sono Farah", in onda su Can - facebook.com facebook