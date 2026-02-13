I Carabinieri di Sansepolcro hanno rintracciato una donna di Città di Castello che aveva inviato un messaggio d’addio ai familiari, probabilmente in stato di crisi, dopo aver scritto un messaggio inquietante su una nota app di messaggistica.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – I Carabinieri di Sansepolcro, con il loro pronto intervento, sono riusciti a rintracciare una donna, originaria di Città di Castello, che aveva inviato uno “strano messaggio di saluto” ai propri familiari, utilizzando una nota app di messaggistica. La donna, rimasta vedova a causa di un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento del rimpianto marito, aveva inviato un messaggio alquanto cup o, che non lasciava presagire nulla di buono. Proprio la situazione vissuta dalla donna e il messaggio ricevuto, hanno portato i familiari ad avvisare i militari dell’Arma di quello che stava accadendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Invia messaggio d’addio ai familiari, rintracciata dai Carabinieri

