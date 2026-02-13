Investito all'uscita della pizzeria a Sassano Antonio Libretti morto dopo 6 giorni in ospedale

Antonio Libretti, 80 anni, è morto dopo essere stato investito all’uscita di una pizzeria a Sassano, nel Salernitano. L’incidente è avvenuto sabato sera e l’uomo è rimasto gravemente ferito. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il ricovero in ospedale, le sue condizioni non sono migliorate. Dopo sei giorni di lotta tra la vita e la morte, l’anziano non ce l’ha fatta.

È deceduto dopo 6 giorni di ricovero Antonio Libretti, l'80enne investito sabato sera a Sassano (Salerno); l'uomo era stato ricoverato in gravi condizioni.