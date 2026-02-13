Investì Federico Asta e patteggia sei mesi ma la famiglia non si arrende

Federico Asta è stato investito da un'auto a Viale Salvemini e ha perso la vita il 21 ottobre 2024. L’automobilista responsabile ha accettato di patteggiare sei mesi di carcere, dopo aver causato l’incidente. La famiglia di Asta, invece, non si dà per vinta e continua a cercare giustizia.

Accolto il patteggiamento per il ragazzo alla guida del SUV che avrebbe provocato l'incidente che costò la vita al pasticcere. Ora la sfida si sposta sul piano civile Si chiude con una pena di sei mesi di reclusione il capitolo per la morte di Federico Asta, famoso pasticcere, travolto e ucciso il 21 ottobre 2024 in viale Salvemini. Il Gup del Tribunale di Bologna, Maria Cristina Sarli, ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dal conducente dell'auto, un giovane che allora aveva 26 anni. L'incidente, avvenuto intorno alle 22:00 alla periferia di Bologna, aveva scosso profondamente la comunità.

