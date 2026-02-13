Interscambio commerciale tra la provincia e i Paesi del Mercosur | saldo positivo per 20 milioni di euro

Nel 2024, le esportazioni della provincia di Forlì-Cesena verso i Paesi del Mercosur hanno superato i 37 milioni di euro, determinando un saldo positivo di 20 milioni. La crescita delle vendite all’estero si deve soprattutto all’aumento delle esportazioni di prodotti alimentari e macchinari, che hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente. Questo risultato arriva dai dati raccolti dall’Istat e analizzati dall’osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, che mostrano come il commercio con Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia continui a espandersi.

L'interscambio commerciale (somma tra importazioni ed esportazioni) è pari a circa 54 milioni di euro (lo 0,8% dell'interscambio totale provinciale) Sulla base dei dati Istat, elaborati dall'osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nell'anno 2024, in provincia di Forlì-Cesena, le esportazioni verso i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e, dal 2024, Bolivia) ammontano a 37 milioni di euro (lo 0,8% del totale export provinciale), mentre le importazioni raggiungono quota 17 milioni di euro (lo 0,8% del totale). Il saldo commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) risulta, pertanto, positivo per 20 milioni di euro.