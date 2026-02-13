Luca Moro, attaccante dell’Inter, scende in campo contro la Juventus nella venticinquesima giornata di Serie A 20252026, con l’obiettivo di mantenere la testa della classifica e consolidare la corsa allo Scudetto, mentre i bianconeri cercano punti per avanzare in zona Champions League.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il Derby d’Italia promette spettacolo, con i nerazzurri che guidano la classifica e puntano a conquistare lo Scudetto, e i bianconeri in lotta per un un posto in Champions League. Inter vs Juventus si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri si presentano a questa sfida in uno stato di forma eccezionale, in vetta alla Serie A e senza segnali di rallentamento. La squadra di Chivu ha ottenuto cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, e puntano a confermare questo trend per fuggire definitivamente verso lo scudetto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Juventus, venticinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

