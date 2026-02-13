Inter pronta al rimpiazzo | Bundesliga arriva il esterno

In corsa per il titolo e con una gestione orientata al futuro, l’Inter mantiene il controllo della classifica e lavora per consolidare un progetto capace di resistere alle pressioni del campionato, mentre si fa sempre più concreta la pista per un esterno dalla Bundesliga.

In corsa per il titolo e con una gestione orientata al futuro, l’Inter mantiene il controllo della classifica e lavora per consolidare un progetto capace di restare competitivo sia in serie A sia in ambito internazionale. La stabilità di squadra, l’identità di gioco e una programmazione oculata guidano le scelte di mercato, mirate a rinforzare la rosa con soluzioni moderne e sostenibili. La squadra è riuscita a trovare equilibrio, identità e continuità, tre elementi che si rivelano decisivi quando si avvicina la fase decisiva della stagione. Il gruppo guidato da Cristian Chivu ha consolidato una base solida, capace di sostenere la corsa al titolo e di offrire affidabilità nelle diverse fasi della partita.🔗 Leggi su Mondosport24.comImmagine generica

