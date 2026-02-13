Inter-Juventus su Sky e NOW la nuova proposta della piattaforma streaming a 9,99 euro
Sky trasmette Inter-Juventus, una delle partite più attese della Serie A 202526, e lo fa in collaborazione con NOW, che offre la partita in streaming. La piattaforma di streaming lancia il Pass Sport a soli 9,99 euro per attirare più clienti e permette di seguire la partita ovunque ci si trovi.
Inter-Juventus, uno dei pick di Sky per la Serie A 202526, si potrà vedere in co-esclusiva e in streaming anche su NOW, che per l'occasione promuove il Pass Sport ad un prezzo scontato.🔗 Leggi su Fanpage.it
F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il 23 gennaio sarà presentata la nuova Ferrari SF-26, la vettura che accompagnerà Leclerc e Hamilton nel Campionato di Formula 1 2026.
Offerta Kena: con queste offerte risparmi da 5,99 euro a 11,99 euro (è imperdibile)
Scopri le offerte Kena, pensate per chi desidera risparmiare tra 5,99 e 11,99 euro al mese.
Argomenti discussi: Serie A, la presentazione della 25^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Serie A | Dove vedere Inter-Juventus; Inter-Juventus, dove vederla in TV; Inter-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming.
Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren ThuramLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Juventus (Sabato 14 febbraio, ore 20.45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva. tuttomercatoweb.com
Probabili formazioni Inter-Juventus: cosa filtra su McKennie, Zielinski e Mkhitaryan. Ok Luis Henrique e YildizProbabili formazioni Inter Juventus - Nella giornata di sabato 14 febbraio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it
’ Inter-Juventus sabato 14 febbraio dalle 19:30 su Sky Sport e in streaming su @NOWTV_It con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani #SkySport #SkySerieA #InterJuventus x.com
Un vero colpo da maestro alla vigilia di Inter-Juventus #Chivu #Thuram #InterJuventus - facebook.com facebook