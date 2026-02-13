Inter-Juventus su Sky e NOW la nuova proposta della piattaforma streaming a 9,99 euro

Sky trasmette Inter-Juventus, una delle partite più attese della Serie A 202526, e lo fa in collaborazione con NOW, che offre la partita in streaming. La piattaforma di streaming lancia il Pass Sport a soli 9,99 euro per attirare più clienti e permette di seguire la partita ovunque ci si trovi.