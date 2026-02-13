Inter Juventus sentite Pastore | Un nervo scoperto Le non vittorie passano dai non gol di Lautaro
Giuseppe Pastore ha commentato il clima teso tra Inter e Juventus, sottolineando che le recenti difficoltà dei nerazzurri dipendono anche dai gol mancati di Lautaro Martinez. Pastore ha spiegato che le mancate occasioni offensive hanno alimentato la frustrazione della squadra, creando un nervo scoperto che si fa sentire nelle ultime sfide. Un esempio concreto di questa tensione si è visto nelle partite recenti, dove l’assenza di reti ha pesato molto sul morale dei nerazzurri.
Inter News 24 Inter Juventus, Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio ha detto la sua in vista del derby d’Italia. Giuseppe Pastore, nel corso di ‘Lascia Raddoppia’, trasmissione in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua in vista di Inter-Juventus, big match in programma domani sera alle ore 20:45. Queste le sue dichiarazioni: NERVO SCOPERTO – «Inter-Juve uno dei pochi nervi scoperti dell’Inter. Non batte la juve dall’autogol di Gatti. Partita che l’Inter deve affrontare con l’idea si superare il complesso degli scontri diretti. Se battesse una big avrebbe risolto la maggior parte dei problemi in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su inter juventus
Diretta Gol Serie A: pari Milan, perde il Napoli. Vittorie per Inter e Juventus
La quindicesima giornata di Serie A offre emozioni e sorprese: il Milan pareggia, il Napoli subisce una sconfitta, mentre Inter e Juventus ottengono vittorie.
Fiorentina Juve, Andrea Bargione trova il nervo scoperto: «È questo il problema più grosso della Juventus oggi» – VIDEO
Ultime notizie su inter juventus
Pastore: Juve uno dei nervi scoperti rimasti per l’Inter. Per Chivu serata impegnativaDurante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby d'Italia tra Inter e Juve in programma domani sera ... msn.com
Un vero colpo da maestro alla vigilia di Inter-Juventus #Chivu #Thuram #InterJuventus - facebook.com facebook
Le parole di Chivu alla vigilia di #InterJuventus x.com