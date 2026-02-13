Inter Juventus sentite Pastore | Un nervo scoperto Le non vittorie passano dai non gol di Lautaro

Giuseppe Pastore ha commentato il clima teso tra Inter e Juventus, sottolineando che le recenti difficoltà dei nerazzurri dipendono anche dai gol mancati di Lautaro Martinez. Pastore ha spiegato che le mancate occasioni offensive hanno alimentato la frustrazione della squadra, creando un nervo scoperto che si fa sentire nelle ultime sfide. Un esempio concreto di questa tensione si è visto nelle partite recenti, dove l’assenza di reti ha pesato molto sul morale dei nerazzurri.