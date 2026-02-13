inter juventus koopmeiners al posto di thuram probabili formazioni e orario tv

Il centrocampista Koopmeiners prende il posto di Thuram nell’Inter, a causa di un infortunio muscolare che lo ha colpito durante gli allenamenti. La partita tra le due squadre, in programma questa sera, si svolgerà alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport. I tifosi attendono con ansia questa sfida, che promette scintille fin dal fischio d’inizio.

Milano, 13 febbraio 2026 - Nella serata di San Valentino, sotto forma di bruciante passione, il match tra Inter e Juventus gioca scherzi del destino. Cena d’amore a lume di candela o 90 minuti di tensione con il derby d’Italia? In teoria, l’una non esclude l’altra. La rivalità, il richiamo dell’avversario e in parte anche l’invidia reciproca modellano l’attrazione dentro la sfida eterna tra le due squadre. Ci si gioca molto, è inutile negarlo. L’Inter è pronta a misurare la propria forza in un big match dopo il lungo filotto di risultati utili consecutivi. A Reggio Emilia contro il Sassuolo è arrivata un’altra perentoria dimostrazione della forza nerazzurra e, adesso, con il +8 momentaneo sul Milan (che recupererà il 18 febbraio la gara con il Como) il desiderio di aprire la forbice sulle inseguitrici si specchia con la volontà di tornare a battere i bianconeri dopo tanto tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera Bergamo si prepara a vivere una grande sfida di Coppa Italia.

