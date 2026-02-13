Inter-Juventus il Derby d’Italia vale il primato | Chivu sfida il tabù Spalletti

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus si giocherà sabato 14 febbraio, con l’obiettivo di conquistare il primo posto in classifica, mentre Cristian Chivu sfiderà il tabù contro l’allenatore Spalletti, con cui aveva avuto tensioni in passato.

Il calendario della Serie A regala per sabato 14 febbraio l’appuntamento più atteso e carico di storia del calcio nazionale: il Derby d’Italia. Allo Stadio Giuseppe Meazza, in una notte di San Valentino che promette scintille più che romanticismo, l’ Inter capolista riceve la Juventus in un confronto che potrebbe indirizzare in modo deciso le sorti del campionato. La compagine nerazzurra, guidata con piglio autoritario da Cristian Chivu, approda alla sfida forte di un roboante 5-0 rifilato al Sassuolo e di un primato consolidato a quota 58 punti. Di contro, la Juventus di Luciano Spalletti cerca il colpo grosso per blindare la quarta piazza, attualmente condivisa con la Roma a 46 punti, e riscattare il mezzo passo falso interno contro la Lazio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Sabato sera a San Siro si disputa il 256esimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus si avvicina e l’attesa cresce.

