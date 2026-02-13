Inter-Juventus | Analisi Quote e Pronostico

Luca Moretti, centrocampista dell’Inter, ha subito un infortunio al ginocchio durante l’allenamento di ieri, costringendolo a saltare la partita contro la Juventus di sabato sera. La lesione, diagnosticata questa mattina dallo staff medico nerazzurro, mette in dubbio la sua presenza in campo, mentre i tifosi si chiedono come l’assenza potrebbe influire sulla strategia di Inzaghi. Un dettaglio che fa salire l’attenzione su questa sfida, dato che Moretti è uno dei pilastri del centrocampo dell’Inter.

Inter e Juventus si ritrovano di fronte sabato 14 febbraio alle ore 20:45 nella cornice monumentale dello Stadio Giuseppe Meazza, in un Derby d’Italia che profuma di sentenza per il campionato e di rilancio per le ambizioni Champions. I nerazzurri, saldamente al comando con otto lunghezze di vantaggio sul Milan (che deve però recuperare una gara), arrivano al match dopo la prova di forza debordante contro il Sassuolo, travolto per 5-0 al Mapei Stadium. Di contro, la Juventus di Luciano Spalletti approda a Milano ferita dal pareggio interno contro la Lazio, un 2-2 agguantato per i capelli che ha però confermato il carattere di una compagine che, dall’avvicendamento in panchina, ha ritrovato un’identità tattica definita e occupa ora il quarto posto in coabitazione con la Roma. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

