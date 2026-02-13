Inter e Juventus si sfidano domani sera allo stadio San Siro, con la Vecchia Signora determinata a interrompere una serie negativa di cinque partite senza vittoria contro i nerazzurri. I numeri del Derby d’Italia raccontano di 112 incontri ufficiali disputati finora, con 49 vittorie bianconere, 36 pareggi e 27 successi nerazzurri. La Juventus ha segnato 172 gol contro i 147 dell’Inter, mentre il giocatore che ha segnato più spesso in questa sfida è Alessandro Del Piero, con 12 reti. La partita si gioca in un momento di grande tensione tra le due squadre, entrambe

Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Infortunio Pedro, la Lazio tira un sospiro di sollievo: escluse fratture! Ecco è previsto il suo rientro Juventus, Ottolini a DAZN: «Essere tornato è un’emozione forte. Ecco cos’è successo con Kolo Muani a gennaio, sui rinnovi di Spalletti e McKennie dico questo» Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo» Ancelotti Brasile: deciso il futuro del ct. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Juve, i numeri del Derby d’Italia e quell’eterna sfida tra due giganti del campionato italiano

Approfondimenti su inter juve

Sabato sera a San Siro si disputa il 256esimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

JUVENTUS - INTER È PAZZESCA CON LA VITTORIA ALL’ULTIMO! RISULTATO GIUSTO DOVE ARRIVERANNO

Ultime notizie su inter juve

Argomenti discussi: Inter-Juve e il tabù Derby d’Italia: la capolista sfida anche la maledizione bianconera; Inter-Juve, ecco La Penna: numeri e statistiche dell’arbitro del derby d’Italia; La Stampa – Inter-Juve: sfida tra giganti, numeri chiari. Yildiz e Esposito talenti di maggior valore; Inter-Juve da record: sold out e diventa la seconda partita per incassi della storia della Serie A.

Inter Juve, tutti i numeri del Derby d’Italia: una rivalità senza tempo tra due giganti assoluti del calcio italianoInter Juve, tutti i numeri del Derby d’Italia: una rivalità senza tempo tra due giganti assoluti del calcio italiano Il Derby d’Italia non è mai solo una partita, è un crocevia di storie. La Gazzetta ... calcionews24.com

Inter Juventus sfida tra Lautaro Martinez e Yildiz: numeri a confronto dei due grandi protagonisti del derby d’ItaliaInter Juventus sfida tra Lautaro Martinez e Yildiz: numeri a confronto dei due grandi protagonisti del derby d’Italia Il palcoscenico di San Siro è pronto a illuminarsi per il match più atteso dell’an ... calcionews24.com

Probabili formazioni #InterJuve: scatto #Conceicao, #Spalletti torna al passato x.com

San Valentino o Inter-Juve La scelta che rovina i matrimoni! Sabato 14 febbraio, ore 20.45: lo scontro totale. 12 milioni di tifosi pronti allo psicodramma tra rose rosse e cartellini gialli. I fratelli Thuram si sfidano in campo, le coppie si sfidano a tavola. - facebook.com facebook