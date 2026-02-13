Inter-Juve Chivu | Juve migliorata Arbitri? Scelto per trovare soluzioni non per lamentarmi

Chivu afferma che la Juventus è migliorata rispetto alla gara di andata, giocata cinque mesi fa e vinta dall’Inter con un punteggio di 4-3 allo Stadium. La squadra di Allegri ha mostrato una crescita evidente nelle ultime settimane, soprattutto in difesa. L’ex difensore nerazzurro ha anche commentato la decisione degli arbitri, spiegando che sono stati scelti per trovare soluzioni, non per lamentarsi. Oggi, l’Inter si prepara a ricevere i bianconeri a San Siro con un umore diverso e una classifica più favorevole.

A cinque mesi dal pirotecnico 4-3 dell’andata allo Stadium, l’Inter si prepara a riabbracciare la Juventus a San Siro con uno spirito diverso e una classifica che oggi sorride ai nerazzurri. Alla vigilia del derby d’Italia, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa, toccando tutti i temi caldi della sfida. Il tecnico romeno ha riconosciuto i progressi dei bianconeri dall’arrivo di Luciano Spalletti: una squadra cresciuta sotto il profilo dell’identità e della qualità individuale, capace di mettere in difficoltà chiunque. Allo stesso tempo, però, Chivu ha sottolineato il percorso della sua Inter, che negli ultimi due mesi ha trovato continuità e determinazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Christian Chivu ha parlato durante la conferenza stampa prima di Inter-Juve, sottolineando che il suo obiettivo è trovare soluzioni e non lamentarsi.

Questa mattina l’AIA ha annunciato ufficialmente gli arbitri per la 25ª giornata di campionato.

