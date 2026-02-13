L’Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare la Juventus nel Derby d’Italia con due grandi ritorni: Barella e Calhanoglu sono in campo dopo aver recuperato da infortuni e sono pronti a scendere in campo contro i bianconeri.

L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere la vigilia del Derby d’Italia con un’iniezione di ottimismo che potrebbe mutare radicalmente l’inerzia tattica della sfida scudetto. Dopo settimane di gestione oculata e assenze pesanti, i due pilastri della mediana nerazzurra, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, tornano ufficialmente nella lista dei convocati. Un rientro che cade nel momento zenit della stagione, proprio quando il sodalizio nerazzurro ha bisogno di scacciare i fantasmi dei recenti big match e consolidare il primato in classifica contro la storica rivale bianconera. Sebbene le prospettive di impiego differiscano tra i due, la loro sola presenza in panchina rappresenta un segnale di forza per l’intero spogliatoio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter, doppio recupero per il Derby: Barella e Calhanoglu tornano contro la Juve

Barella e Calhanoglu tornano ad allenarsi con il gruppo.

A pochi giorni dal big match contro la Juventus, l’Inter si prepara con intensità ad affrontare la partita.

