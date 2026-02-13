Inter Bisseck tra rinnovo e addio | individuato il sostituto | ESCLUSIVO

Yann Bisseck, il difensore centrale tedesco dell’Inter, è al centro di voci di mercato che parlano di un rinnovo in bilico e di un possibile addio già a gennaio, con molti estimatori in Premier League e un interesse concreto del Bayern Monaco. Dopo un avvio di stagione difficile, segnato anche da rumors di partenza, l’allenatore Cristian Chivu ha iniziato a credere in lui, ma la società valuta già il suo sostituto. Un dettaglio che rende ancora più incerto il futuro del giocatore nerazzurro.

Il difensore centrale tedesco ha molti estimatori in Premier League e piace al Bayern Monaco Dopo un avvio di stagione non facile, con i rumors su un possibile addio a gennaio, Yann Bisseck ha pian piano conquistato la fiducia di Cristian Chivu. Adesso si può considerare a tutti gli effetti un titolare dell’Inter al posto di Acerbi e con l’accentramento di Akanji. Nonostante un contratto rinnovato sedici mesi fa fino al 2029, il suo futuro è tutto da scrivere. Yann Bisseck (Foto Ansa) – Calciomercato.it L’Inter è soddisfatta del suo rendimento, con il Ds Ausilio che è il suo primo estimatore. Il mese scorso ha incontrato il suo entourage e, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

