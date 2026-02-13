L'infortunio di Thuram ha sconvolto i piani della Juventus prima del Derby d’Italia contro l’Inter. Il francese si è infortunato durante l’allenamento, subendo una contusione che mette a rischio la sua presenza in campo. La squadra si preoccupa ora di recuperarlo in vista di una sfida fondamentale per la stagione. Un dettaglio importante è che Thuram ha lasciato il campo zoppicando, alimentando i dubbi sulla sua disponibilità.

Inter News 24 Infortunio Thuram, contusione in allenamento alla viglia dell’Inter per il francese. Le sue condizioni e che cosa filtra sulla sua presenza domani sera. A poche ore dal fischio d’inizio di una delle sfide più iconiche del calcio italiano, il Derby d’Italia tra la Beneamata e la Vecchia Signora, scatta l’allarme rosso nell’infermeria torinese. Le notizie che filtrano dalla Continassa sono tutt’altro che rassicuranti per Luciano Spalletti, il tecnico toscano che guida la formazione piemontese con l’obiettivo di espugnare il Meazza. Il protagonista in negativo di questa vigilia è Khephren Thuram, il possente mediano francese arrivato per dare sostanza e qualità al reparto centrale bianconero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, brutte notizie per la Juventus in vista del Derby d’Italia contro l’Inter

Approfondimenti su infortunio thuram

Le condizioni di Rrahmani e Politano sono al centro dell'attenzione in vista della sfida tra Napoli e Juventus di domenica.

Durante la partita tra Sassuolo e Juventus, il centrocampista Thorstvedt ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio, costringendo l'allenatore Grosso a effettuare un cambio forzato.

Ultime notizie su infortunio thuram

Argomenti discussi: Thuram svela dove è cresciuto all'Inter, il rapporto con Lautaro e sulle critiche: La gente è ossessionata dai numeri; Sassuolo-Inter, probabili formazioni e ultime notizie: Chivu con i titolarissimi, la decisione su Barella; Fabrizio Romano svela il giocatore che ha avuto in pugno l'Inter a gennaio: È stato bloccato per cautelarsi; Lazio, infortunio Zaccagni: nuovi aggiornamenti e tempi di recupero dall'infortunio all'addome.

FLASH | Juventus, che tegola: Thuram a forte rischio verso l’Inter!Infortunio Khephren Thuram - Bruttissime notizie per la Juventus alla vigilia del derby d'Italia. Khephren Thuram è a rischio ... fantamaster.it

DAI #THURAM A #MAROTTA E #SPALLETTI TUTTE LE RIVALITÀ DI #INTER-#JUVENTUS #Buongiorno #interisti #LaGazzettadelloSport #Venerdi #13Febbraio - facebook.com facebook