Infortunio Pedro la Lazio tira un sospiro di sollievo | escluse fratture! Ecco è previsto il suo rientro

Pedro si è infortunato durante la partita di ieri, ma gli esami hanno escluso fratture: il giocatore sta già iniziando le terapie e dovrebbe tornare in campo entro poche settimane, puntando alla fase decisiva della stagione.

