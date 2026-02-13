Infortunio Pedro | esclusa la frattura rientro in campo previsto a breve

Pedro si è infortunato durante la partita di Coppa Italia contro il Napoli, ma gli esami medici hanno escluso una frattura e il suo rientro in campo è previsto già nei prossimi giorni.

Un infortunio che ha coinvolto Pedro durante l’ultima trasferta di Coppa Italia preoccupa i tifosi, ma non rompe i piani di crescita della Lazio. Dopo l’uscita anticipata dall’incontro contro il Bologna, sono stati attivati immediatamente gli accertamenti clinici per definire l’entità del trauma alla caviglia destra. Le prime valutazioni hanno escluso lesioni gravi e hanno aperto la strada a un percorso di recupero conservativo, con l’obiettivo di reinserire l’attaccante nella fase decisiva della stagione. Le immagini diagnostiche hanno escluso una frattura ossea, restando per ora innegabile la presenza di una distorsione alla caviglia destra con possibile coinvolgimento della capsula articolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pedro si è infortunato durante la partita di ieri, ma gli esami hanno escluso fratture: il giocatore sta già iniziando le terapie e dovrebbe tornare in campo entro poche settimane, puntando alla fase decisiva della stagione.

