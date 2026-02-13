Un infortunio improvviso ha costretto un calciatore del Milan a saltare la partita contro il Pisa. L’atleta ha accusato un problema muscolare durante il riscaldamento, impedendogli di scendere in campo. La squadra rossonera dovrà affrontare la gara senza di lui, cambiando così le scelte tattiche.

Problema muscolare accusato prima della partita Forfait dell’ultim’ora. A causa di un problema fisico non potrà esserci stasera nel match tra Pisa e Milan, anticipo della 25esima giornata di Serie A. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Simone Scuffet salta il match contro i rossoneri di Massimiliano Allegri. Il portiere del Pisa, adesso guidato da Hiljemark è stato escluso dall’elenco dei convocati poiché alle prese con un infortunio di natura muscolare. L’assenza è di quelle pesanti, anche perché i nerazzurri hanno ai box pure il secondo portiere, il croato Semper. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio dell’ultim’ora, UFFICIALE salta Pisa-Milan

Approfondimenti su pisa milan

L'infortunio di Rabiot desta preoccupazioni in vista della partita tra Fiorentina e Milan.

La notizia è ufficiale: Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa.

Ultime notizie su pisa milan

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Comunicazione Italiana; Non so cosa succederà domani, non so se Federica riuscirà a mettere gli sci: la madre di…; Allarme McTominay, non c'è in Napoli-Como. Come sta dopo infortunio?.

Fabregas, insulti e minacce dai tifosi del Senegal: Hai causato l’infortunio di Diao. Ora vedrai…Una tempesta digitale senza precedenti si è abbattuta nelle ultime ore sui profili social di Cesc Fabregas. L’allenatore del Como è finito al centro di una violenta shitstorm scatenata da migliaia di ... tuttosport.com

Ultim’ora – Scamacca fuori al 18? contro il Como ma nessun infortunio: il motivo! E il voto live.C'è un caso voto per Gianluca Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta è uscito al 18' contro il Como e per il momento il suo voto live con Leghe Fantacalcio è sv. msn.com

Pisa-Milan Tramoni: Potrebbe tornare ad avere un minutaggio importante. Il suo estro può fare la differenza. Fofana (Milan): Occhio ai suoi inserimenti, può far male al Pisa. Como-Fiorentina Addai: All'andata è stato decisivo. Da subentrato rappresenta un'arm - facebook.com facebook

VERSO PISA-MILAN: ALLEGRI PUNTA ANCORA SU NKUNKU Stasera a Pisa, a guidare l'attacco del Milan sarà ancora Christopher Nkunku, che dieci giorni fa a Bologna ha segnato il suo quinto gol nelle ultime sei presenze in A. Come al Dall'Ara al suo x.com