Infortunati Serie A | guida al Fantacalcio per l’asta di riparazione 2026

Nella venticinquesima giornata di Serie A, diversi giocatori sono finiti infortunio a causa di incidenti durante le partite, mettendo in crisi le rose delle squadre e influenzando le scelte dei fantasisti. Questa situazione crea un’onda di incertezza che si riflette anche nell’asta di riparazione prevista per il 2026, dove i manager dovranno rivedere le proprie strategie. La presenza di infortunati come Osimhen e Lautaro Martinez, entrambi fuori causa per problemi muscolari, ha già segnato il calendario delle prossime mosse nel Fantacalcio.

La venticinquesima giornata di Serie A si apre sotto l'ombra di un'infermeria affollata, che rischia di ridisegnare gli equilibri non solo della classifica reale, ma soprattutto delle strategie in vista dell'asta di riparazione. In un momento cruciale della stagione, la gestione dei lungodegenti diventa un fattore discriminante tra il successo e il fallimento fantacalcistico. Tra operazioni chirurgiche, lesioni muscolari e rientri cautelativi, il quadro degli indisponibili impone scelte drastiche: il coraggio di svincolare nomi altisonanti potrebbe essere l'unica via per recuperare i crediti necessari a puntellare la rosa.