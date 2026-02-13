Influenza in Italia i numeri della nuova ondata | bambini i più colpiti e incidenza ancora alta

Luca Ricci, pediatra di Milano, ha riscontrato un aumento dei casi di influenza tra i bambini, motivo principale dell’attuale ondata che coinvolge diverse regioni italiane; questa crescita si lega alle basse temperature e alla scarsa copertura vaccinale, secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, con il proseguire dell'inverno e l'attività dei virus respiratori, il sistema di sorveglianza RespiVirNet segnala una riduzione dei casi di infezione respiratoria acuta (ARI) rispetto alle settimane precedenti. L'ultima settimana di monitoraggio mostra una circolazione ancora diffusa, ma su livelli inferiori rispetto al picco stagionale. Di seguito vengono riportati i principali indicatori: numero di casi, distribuzione per età, dati regionali e confronto con la stagione in corso. Riassunto della settimana: casi totali.

