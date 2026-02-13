Influenza e virus in ritirata i numeri e l’effetto del meteo

Luca Rossi, un farmacista di Milano, segnala che nonostante i segnali di miglioramento, l’influenza e i virus respiratori continuano a circolare sul territorio, anche se in calo rispetto alle settimane precedenti. Secondo il rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, tra il 2 e l’8 febbraio si registrano ancora 524mila nuovi casi settimanali, un dato che dimostra come il meteo mite abbia contribuito a rallentare la diffusione, ma non abbia fermato completamente il contagio.

Influenza e virus respiratori in lenta e costante frenata in Italia. Ma attenzione: stando agli ultimi dati del rapporto RespiVirNet diffuso dall’ Istituto Superiore di Sanità, questi patogeni viaggiano ancora con un ritmo di 524mila nuovi casi a settimana nel periodo dal 2 all’8 febbraio. Salgono così a circa 10,9 milioni gli italiani finiti a letto dall’inizio della stagione influenzale. Ma, anche considerate le previsioni meteo, che cosa succederà nei prossimi giorni? “Non vedo segnali, dai dati, di una recrudescenza imminente. La stagione respiratoria è in fase di lieve ma costante diminuzione ”, dice a LaSalute di LaPresse Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Influenza e virus in ritirata, i numeri e l’effetto del meteo Approfondimenti su influenza virus Influenza K, sintomi e diffusione del virus che sta mettendo ko L'influenza K sta causando preoccupazione a livello globale, con un rapido aumento dei casi dall'agosto 2025 secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Influenza, Europa nella morsa del super virus: stagione precoce e casi in aumento L'influenza di quest'anno si presenta in anticipo e con intensità crescente, colpendo la Regione Europea prima del solito. Ultime notizie su influenza virus Argomenti discussi: Influenza, casi in discesa in tutta Italia. Solo tra i bambini fino ai 4 anni resta stabile; Influenza K (febbraio 2026): sintomi, durata e cura; L’epidemia dei bambini, c’è un virus più insidioso dell’influenza: 3 piccoli in terapia intensiva; Influenza, Covid e virus sinciziale in calo in tutto il mondo. Influenza, Covid e virus sinciziale in calo in tutto il mondoI DATI DELL’OMS. L’influenza è in ritirata in tutto il mondo. Lo afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità che, nel proprio bollettino settimanale, riferisce che la circolazione dei virus ... ecodibergamo.it Quando l’influenza variante K può dare un colpo di coda: i consigliScopri l'influenza variante K e il suo colpo di coda. Rimani aggiornato su contagi e misure di precauzione in Italia. microbiologiaitalia.it Influenza aviaria: evoluzione del virus e rischi reali. Ne parliamo nello spazio notizia di oggi insieme al professor Massimo Andreoni, emerito di malattie infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e - facebook.com facebook