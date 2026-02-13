Infezione da fungo emergente si diffonde negli USA decine di casi | sintomi e trasmissione della TMVII

Il Dipartimento della Salute del Minnesota ha segnalato decine di casi di infezione da Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII), un fungo che si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti. La causa principale sembra essere un aumento dei contatti ravvicinati e delle attività sociali che favoriscono la trasmissione, mentre alcuni pazienti hanno riferito di aver contratto l’infezione durante pratiche sessuali. A differenza delle altre tigne, questa forma di fungo è unica perché può essere trasmessa anche attraverso rapporti sessuali, rendendo più difficile il contenimento. Un dettaglio che distingue questa emergenza è la rapida diffusione tra giovani

Il Dipartimento della Salute del Minnesota (Stati Uniti) sta segnalando decine di casi confermati o sospetti di infezione da Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII), una forma di tigna nota per essere l'unica infezione fungina classificata tra le malattie sessualmente trasmissibili. Sintomi, come si cura e quali sono i rischi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su infezione fungo Infezione da Klebsiella nei bambini: come si prende, sintomi e come si cura L'infezione da Klebsiella nei bambini rappresenta una preoccupazione crescente, soprattutto negli ambienti ospedalieri. Ultime notizie su infezione fungo Argomenti discussi: Un fungo STI si sta diffondendo negli Stati Uniti. Infezione da fungo emergente si diffonde negli USA, decine di casi: sintomi e trasmissione della TMVIIIl Dipartimento della Salute del Minnesota (Stati Uniti) sta segnalando decine di casi confermati o sospetti di infezione da Trichophyton mentagrophytes ... fanpage.it The Last of Us, il fungo killer della serie tv esiste davveroMentre la serie tv con Pedro Pascal è diventata un fenomeno globale, cresce la curiosità sulle infezioni da funghi. Potrebbero davvero essere responsabili di una pandemia in grado di sterminare ... panorama.it