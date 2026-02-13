Infermieri neolaureati e concorsi rimandati | Rinvii continui abbiamo trovato lavoro altrove

Siamo infermieri neolaureati nel novembre 2025 e vi scriviamo dopo aver letto i vostri articoli sulla presunta carenza di personale infermieristico negli ospedali della Romagna. A differenza di quanto si dice, molti di noi hanno deciso di cercare lavoro altrove perché i concorsi pubblici vengono continuamente rinviati senza una data certa, lasciandoci in attesa e senza possibilità di inserimento stabile. Uno di noi, Marco, racconta di aver dovuto accettare un’offerta da un’agenzia privata in Toscana, perché i concorsi nel nostro territorio sono stati spostati di mese in mese, senza mai una soluzione definitiva. Un altro, Laura, sottoline

Diamo spazio a questa segnalazione giunta alla nostra redazione: "Siamo infermieri neolaureati nel novembre 2025 e vi scriviamo dopo aver letto i vostri articoli sulla presunta carenza di personale infermieristico negli ospedali della Romagna. Alla luce della nostra esperienza recente, ci permettiamo di chiederci, con una punta di amara ironia, se questa carenza sia davvero così urgente e impellente come viene raccontata. Già a ottobre, quando eravamo ancora studenti universitari, alcuni infermieri della Direzione Sanitaria erano venuti a parlarci assicurandoci che il concorso “stava aspettando noi”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

